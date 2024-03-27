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В Алматинской области спустят воду из озера для поиска пропавшей девочки

В Алматинской области спустят воду из озера для поиска пропавшей девочки, фото - Новости Zakon.kz от 27.03.2024 09:38 Фото: pxhere
В Алматинской области уже 10 дней не могут найти трехлетнего ребенка. Обследование местности не дало никаких результатов. Теперь в ауле Куш собираются на несколько метров спустить воду из озера, сообщает Zakon.kz.

Это озеро находится как раз рядом с домом пропавшей девочки. Но займет это еще неделю. К поискам уже подключились водолазы.

Малышка Айя-София пропала днем 17 марта. По словам матери, ребенок самостоятельно вышел из дома – и больше ее никто не видел.

Мать ребенка в тот же день сообщила о пропаже. Искать девочку сразу пошли полицейские, спасатели, волонтеры, сельчане и даже военные. За это время площадь поисков существенно расширили.

Прочесывают теперь все прилегающие территории поселка и крестьянские хозяйства соседних сельских округов. Ищут Айю-Софию с воздуха на вертолете, подключили и четыре беспилотника. Задействовали в розыске 25 собак и 10 конных групп.

"Девочка по сей день не нашлась. Воинское формирование МЧС Енбекшиказахского района продолжает вести поиск девочки в том же составе – в количестве около 300 человек. Поисковая работа будет продолжаться, пока девочка не найдется".Сауле Алипова, аким Балтабайского сельского округа

Всего в поисковой операции участвует более 300 человек.

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Анастасия Московчук
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