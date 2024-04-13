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Алматинские спасатели поделились кадрами спасения людей и животных в СКО

паводки, фото - Новости Zakon.kz от 13.04.2024 21:09 Фото: пресс-служба ДЧС города Алматы
Алматинские спасатели совместно с сотрудниками УЧС Петропавловска, которые уже несколько дней ведут круглосуточные спасательные работы в СКО, поделились кадрами спасения жителей, а также питомцев, которых выносят из затопленных домов, сообщает Zakon.kz.

Животных выносили на руках и вывозили на плавсредствах.

"В одном из подтопленных районов спасли восемь собак и три кошки. Не всем жителям в паводковых регионах удается сразу забрать с собой питомцев. Многие впопыхах забывают отвязать псов", – делится старший опер группы № 2 Жупарбекулы Жаркынбек.

Кроме того, спасатели рассказали о своей экипировке, которая им очень помогает.

"Но это не все цифры. Продолжаем обходить затопленные участки на лодках в поисках животных. Благо, нас, спасателей, обеспечили забродкостюмами – в такой экипировке мы максимально глубоко заходим в воду и при этом остаемся сухими…Вода нам не страшна!" – отметил старший оперативной группы № 1 ДЧС Алматы Мухит Мураткали улы.

С 8 апреля группировка сил и средств сводного отряда ДЧС г. Алматы в количестве 56 сотрудников вылетели авиабортом Национальной гвардии для проведения аварийно-спасательных и неотложных работ.

"Они выполняют свой долг по защите жизни и здоровья граждан СКО, задействованы в противопаводковых мероприятиях близ Петропавловска. А 31 марта спасатели города Алматы были задействованы Алматинской области для оказания помощи по ликвидации угрозы вследствие прорыва плотины Ворошиловского водохранилища".Пресс-служба ДЧС города Алматы


Ранее сообщалось, что "Казавиаспас" эвакуирует жителей села на севере Казахстана. Кроме того, спасатели эвакуируют жителей одного из микрорайонов Петропавловска.

В эти дни все силы брошены на борьбу с паводками. Но на передовой – спасатели, полицейские и медики. Стражи порядка спасают людей и животных в подтопленных районах, а также обеспечивают общественный порядок и безопасность.

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