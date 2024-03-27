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Законодательство РК

В город Аркалык Костанайской области на помощь выехала оперативная группа спасателей из другого региона

Спасатель, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 03:09 Фото: pixabay
В город Аркалык Костанайской области, для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ, направлены силы и средства ДЧС Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, оперативная группа спасателей оснащена плавательными средствами, водолазным снаряжением, водонепроницаемыми костюмами и спасательными жилетами. Также в арсенале у спасателей ВКО имеется профессиональная радиотехника и автомобили.

25 марта стало известно о затоплении домов в Аркалыке талыми водами.

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Алия Абди
МЧС РК Аркалык Восточно-Казахстанская область Костанайская область
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