В город Аркалык Костанайской области на помощь выехала оперативная группа спасателей из другого региона

Фото: pixabay

В город Аркалык Костанайской области, для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ, направлены силы и средства ДЧС Восточно-Казахстанской области, сообщает Zakon.kz.

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