Еще одно село в Казахстане осталось под водой, жителей эвакуировали

Акимат Улытауской области сегодня, 28 марта 2024 года, распространил информационное сообщение о паводковой ситуации в населенном пункте Талдысай, сообщает Zakon.kz.

По данным областного акимата, в 70 км от села Улытау, в населенном пункте Талдысай, произошло подтопление восьми частных домов, уровень воды достигал 50 см. Причина – интенсивное снеготаяние и поднятие грунтовых вод.

"Силами сотрудников местных исполнительных органов, департамента по ЧС и департамента полиции (30 человек и шесть единиц техники) в пос. Жезды эвакуированы 20 человек (из них пятеро детей и семь женщин)". Пресс-служба акимата Улытауской области

Также сообщается, что из пос. Жезды выведены в безопасное место 81 голова КРС и 20 голов МРС.

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Ранее сообщалось, что ночью 28 марта 2024 года проведена спасательная операция по эвакуации жителей сел Кызыл Жулдыз, Екидын, Аккысы, Кызылжулдыз и девяти зимовок в Костанайской области.