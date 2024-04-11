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Вода пришла еще в один район Акмолинской области: жителей эвакуировали на вертолете

Вода пришла еще в один район Акмолинской области: жителей эвакуировали на вертолете, фото - Новости Zakon.kz от 11.04.2024 14:42 Фото: Telegram/qr_tjm
В Акмолинской области спасатели продолжают оказывать помощь населению. Об этом 11 апреля 2024 года рассказали в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что в связи с большим притоком талых вод с полей в реку Жолболды произошел разлив реки в селе Иванковка.

"В результате подтоплено 45 жилых домов. В пункт эвакуации вертолетом МО РК и машиной высокой проходимости "Трэкол" эвакуированы 52 человека, из них 21 – дети", – говорится в сообщении.

Также говорится, что из зоны затопления спасли около 160 животных и 520 домашних птиц.

Ранее сообщалось, что в Атбасаре сработали системы оповещения, так как в город пришла вода.

С новостями про паводковую ситуацию в Казахстане можете ознакомиться по ссылке.

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