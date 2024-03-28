На миллионы тенге обманул своих знакомых житель Петропавловска, занимая деньги "на лечение детей"

37-летний житель Петропавловска обманывал своих знакомых с 2016 года, занимая различные суммы якобы на лечение жены или детей, сообщает Zakon.kz.

"Он охотно оставлял расписки, обещая вернуть долги с вознаграждением, но не делал ничего, чтобы выполнить обещание, а все деньги в действительности тратил на собственные нужды. Жертвы аферы долгое время доверяли распискам и начали обращаться в полицию лишь в 2023 году", – рассказали в ДП СКО.

В итоге, расследуя данные преступления, следователи управления полиции Петропавловска установили 14 эпизодов обмана.

Суммы причиненного ущерба составляли от 270 тыс. до 15 млн тенге. В результате кропотливой работы следователей дело было передано в суд по статье 190 Уголовного кодекса РК "Мошенничество".

15 февраля Петропавловский городской суд признал подозреваемого виновным. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Также ему надлежит возместить причиненный ущерб.

Приговор не вступил в законную силу.