Три миллиона тенге похитил житель Карагандинской области у своего знакомого

В городе Шахтинск мужчина завладел денежными средствами своего знакомого, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в краже сотрудники отдела полиции города Шахтинск установили и задержали 24-летнего мужчину, передает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Установлено, что злоумышленник, заручившись доверием своего знакомого, воспользовался моментом и завладел суммой, которую тот получил в качестве кредита. Подозреваемый уже дал признательные показания, а полиция изъяла похищенную сумму.

"На данный момент возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела", – говорится в сообщении.

А в городе Атырау многодетная мать спустила чужие деньги на азартные игры.