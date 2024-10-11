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Три миллиона тенге похитил житель Карагандинской области у своего знакомого

Тенге, деньги, Казахстан, национальная валюта, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 08:15 Фото: Zakon.kz
В городе Шахтинск мужчина завладел денежными средствами своего знакомого, сообщает Zakon.kz.

По подозрению в краже сотрудники отдела полиции города Шахтинск установили и задержали 24-летнего мужчину, передает пресс-служба ДП Карагандинской области.

Установлено, что злоумышленник, заручившись доверием своего знакомого, воспользовался моментом и завладел суммой, которую тот получил в качестве кредита. Подозреваемый уже дал признательные показания, а полиция изъяла похищенную сумму.

"На данный момент возбуждено уголовное дело. Продолжаются следственные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств дела", – говорится в сообщении.

А в городе Атырау многодетная мать спустила чужие деньги на азартные игры.

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