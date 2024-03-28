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В Абайской области продолжают искать троих пропавших на воде мужчин

поиск пропавших, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 01:31 Фото: polisia.kz
В Аягозском районе в Абайской области продолжаются поиски трех пропавших на воде людей, сообщает Zakon.kz.

Граждане села Карагаш на тракторе марки "МТЗ 82" выехали из подсобного хозяйства "Шалкар" в сторону села Карагаш. По пути двое мужчин пытались пересечь реку на транспорте, чтобы сократить путь, однако они застряли посреди реки и дальнейшее их местонахождение не известно.

"Также с 23 марта ведутся поиски 46-летнего мужчины, который также при попытке переправиться через реку Аягоз, предположительно, упал в воду с лошади. Стоит отметить, что пострадавшие не являются гражданами, участвовавшими в работе по предупреждению весенних паводков".Пресс-служба ДП Абайской области

В настоящее время осуществляются оперативно-поисковые мероприятия.

27 марта сообщалось, что в Аягозском районе Абайской области ищут трех мужчин, которые пропали на воде.

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