В Алматы мужчина хотел спрыгнуть с 14 этажа

Ночью 29 марта мужчина хотел спрыгнуть с 14 этажа многоэтажного дома, расположенного в мкр. Самал-3, сообщает Zakon.kz.

Прибывшим на место полицейским дверь не открывали пожилые родители жителя Алматы. Все же полицейским удалось проникнуть в квартиру и предотвратить попытку суицида.

Фото: Zakon.kz

Позднее стало известно, что за несколько минут до решения свести счеты с жизнью мужчина на своем автомобиле совершил наезд на установленный возле ЖК шлагбаум и нанес тяжелые физические травмы охраннику.

Фото: Zakon.kz

Со слов матери нарушителя общественного порядка, ее сын выпивал совместно с охранником, после чего между мужчинами возникла ссора.

Фото: Zakon.kz

Однако камеры наблюдения показали, что при открытии шлагбаума он начал кидать в пункт охраны пустые пивные бутылки. Охранник выбежал, чтобы осмотреть произошедшее.

Фото: Zakon.kz

Заметив это, мужчина решил вернуться. Обратив внимание на неадекватное состояние водителя, охранник стал закрывать шлагбаум перед его авто. Это вызвало ярость у дебошира, в результате чего он въехал в шлагбаум и, выйдя из авто, нанес травму охраннику.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Мужчина задержан и доставлен на медицинское освидетельствование.

За официальными комментариями по происшествию мы обратились в ДП города Алматы.

Двумя днями ранее в Астане женщина хотела спрыгнуть с моста в центре столицы.