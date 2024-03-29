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Жуткие подробности ночной попытки суицида раскрыли в полиции Алматы

Жуткие подробности ночной попытки суицида раскрыли в полиции Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 09:30 Фото: Zakon.kz
В Департаменте полиции Алматы обнародовали подробности ночной трагедии. Накануне мужчина избил охранника одного из жилых комплексов, который впоследствии скончался. А сам дебошир после хотел спрыгнуть с 14 этажа, но стражи порядка предотвратили попытку суицида, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе городского ведомства, по факту убийства возбуждено уголовное дело.

"По предварительным данным, между охранником и жителем ЖК произошел конфликт, в результате чего 45-летний мужчина нанес секьюрити телесные повреждения, несовместимые с жизнью".Пресс-служба ДП Алматы

Также отмечено, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

"Другие обстоятельства преступления устанавливаются", – добавили в полиции.

Стоит отметить, что в Казнете опубликовано видео, снятое очевидцем. На кадрах мужчина избивает лежащего на земле без сознания вахтера.

Предысторию трагедии уже рассказывал корреспондент Zakon.kz.

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, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 09:30
В Алматы мужчина хотел спрыгнуть с 14 этажа
, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2024 09:30

По словам матери задержанного, ее сын и охранник выпивали. "Застолье" закончилось ссорой. Сначала дебошир кидал бутылки из-под алкоголя в пункт охраны, а затем на авто въехал в шлагбаум. После чего стал избивать секьюрити.

На этом мужчина не остановился. Он поднялся на 14 этаж и хотел спрыгнуть, но подоспевшие стражи порядка остановили его.

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