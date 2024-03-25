36 лавин сошло в горах Алматы и области за трое суток

В МЧС отчитались о лавинной обстановке в горах Алматы и Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

"Из-за выпадения значительного количества снега, оттепелей, неустойчивого состояния снега на склонах гор по горам Иле Алатау сходили самопроизвольные снежные лавины", – говорится в сообщении ведомства.

22 марта прирост снега в горах составил до 22 см. Выпадение значительных осадков и оттепели привели к самопроизвольным сходам снежных лавин. Всего зафиксировали пять случаев лавин общим объемом 404 400 куб. м. Наиболее крупная лавина сошла в бассейне реки Котырбулак объемом 400 тыс. куб. м снега.

23 марта в ходе проведения обследований зарегистрировали 15 случаев самопроизвольных сходов снежных лавин общим объемом 184 тыс. куб. м. Наибольшая зафиксирована в ущелье Турген объемом 45 тыс. куб. м снега.

24 марта специалисты зафиксировали 16 сходов снежных лавин общим объемом 79 300 куб. м. Наибольшая – в урочище Кокжайляу, 50 тыс. куб. м.

"Сходы лавин продолжаются. Большая часть снежных лавин сошла в труднодоступных местах, вдали от объектов и дорог". МЧС РК

По рекомендациям "Казселезащиты" в зоны лавинного риска ограничен доступ населения. Также людям выдаются брошюры, отправляются уведомления. Проводятся регулярные патрулирования и обследования опасных участков.

Сошедшие лавины относятся к "мокрым" лавинам, шансы на спасение людей, попавших в такие лавины, ничтожно малы.



Департамент по ЧС и "Казселезащита" настоятельно рекомендует воздержаться от походов в горную местность в ближайшие дни. В горах отмечается высокая степень лавинной опасности.

23 марта возле алматинского этнокафе "Жайляу" сошел оползень. Заведение рекомендовали закрыть. Рядом находится частная школа.

