Чудо на Алаколе: льдина с 25 рыбаками откололась на озере

В Жетысуской области сотрудники министерства по чрезвычайным ситуациям спасли рыбаков, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, на озере Алаколь, между селами Акши и Коктума, откололась льдина с 25 рыбаками.

"На помощь пришли спасатели на спасательных лодках и доставили их на берег", – говорится в сообщении, распространенном 10 января 2025 года.

В ведомстве отметили, что медицинская помощь спасенным не понадобилась.

"МЧС рекомендует воздержаться от выхода на неокрепший лед, предостерегает от рискованных поступков. Улов не стоит твоей жизни", – заключили в пресс-службе, обращаясь к казахстанцам.

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Отметим, что спасатели не впервые приходят на помощь к любителям порыбачить. К примеру, в ноябре 2024 года они спасли двух рыбаков, застрявших на Балхаше из-за неисправности лодки.