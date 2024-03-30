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Мужчина погиб на глазах жены в результате ДТП в Шымкенте

погиб пешеход, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 01:58 Фото: Zakon.kz
Водитель автомашины Kia допустил наезд на пешехода 1976 года рождения, который перебегал проезжую часть с женой в неустановленном месте. В результате ДТП на улице Байтерекова (не доезжая проспекта Астана) пешеход, не приходя в сознание, скончался на месте, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Otyrar.kz, его супруга не пострадала.

"По предварительным данным, 29-летний водитель Kia допустил наезд на пешехода. В результате ДТП 48-летний пешеход скончался на месте происшествия. Факт зарегистрирован в полиции. Назначены необходимые экспертизы", – говорится в сообщении.

Как отметили очевидцы, на данной улице светофор установлен всего в 50 м от места происшествия.

Департамент полиции города Шымкента призывает граждан соблюдать правила дорожного движения, пешеходов – быть бдительными и переходить проезжую часть в установленном месте.

Ранее сообщалось, что новые правила для пешеходов хотят ввести в Казахстане.

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