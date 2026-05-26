Ребенок погиб в центре Астаны

26 мая водитель грузового автомобиля марки Mercedes, следуя по проспекту Тәуелсіздік, при повороте направо на улицу Пушкина совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях рассказали о том, что на велосипеде ехал ученик 5-го класса.

В полиции подтвердили, что в результате ДТП от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на коммунальную стоянку. В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП города.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: водителям грузового и легкового транспорта необходимо строго соблюдать скоростной режим, проявлять максимальную внимательность на пешеходных переходах, а также вблизи жилых зон, школ и дворовых территорий. Велосипедисты и пешеходы требуют повышенного внимания со стороны водителей. Любое нарушение Правил дорожного движения или невнимательность за рулем могут привести к трагическим последствиям.

