Происшествия

Ребенок погиб в центре Астаны

Подросток погиб под колесами грузовика в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2026 23:29 Фото: Zakon.kz
26 мая водитель грузового автомобиля марки Mercedes, следуя по проспекту Тәуелсіздік, при повороте направо на улицу Пушкина совершил наезд на велосипедиста, пересекавшего проезжую часть, сообщает Zakon.kz.

В соцсетях рассказали о том, что на велосипеде ехал ученик 5-го класса.

В полиции подтвердили, что в результате ДТП от полученных травм несовершеннолетний скончался на месте происшествия.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Автомобиль помещен на коммунальную стоянку. В рамках уголовного дела устанавливаются все обстоятельства произошедшего", – рассказали редакции Zakon.kz в пресс-службе ДП города.

Полиция обращается ко всем участникам дорожного движения: водителям грузового и легкового транспорта необходимо строго соблюдать скоростной режим, проявлять максимальную внимательность на пешеходных переходах, а также вблизи жилых зон, школ и дворовых территорий. Велосипедисты и пешеходы требуют повышенного внимания со стороны водителей. Любое нарушение Правил дорожного движения или невнимательность за рулем могут привести к трагическим последствиям.

Ранее сообщалось, что водитель погиб в ДТП, когда лошадь выбежала на дорогу в Атырауской области.

