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Иностранцы с детьми попали в аварию в центре Шымкента

авария, фото - Новости Zakon.kz от 31.03.2024 22:32 Фото: Zakon.kz
31 марта около 19:30 на перекрестке Орынбаева – Толстого столкнулись Lexus и Audi. В автомобиле Lexus находились шестеро граждан Таджикистана, включая троих детей, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации издания otyrar.kz, иностранцы направлялись в Россию, но подвел автомобильный навигатор. Вместо объездной дороги они заехали в Шымкент.

"Audi двигался по главной улице, а автомобиль Lexus выезжал со второстепенной дороги. Водитель Lexus не заметил знак "Уступи дорогу", в результате чего произошло столкновение", – говорится в сообщении.

Как уточняется, после столкновения Lexus опрокинулся на бок.

Отмечается, что в момент аварии сработали подушки безопасности, они и спасли людям жизни.

"Водитель Audi серьезных травм также не получил и после обследования в больнице он вернулся на место ДТП", – резюмируется в сообщении.


Ранее мужчина погиб на глазах у жены в результате ДТП в Шымкенте.

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