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Курьер погиб в аварии в Шымкенте

ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 26.04.2024 23:53 Фото: Zakon.kz
26 апреля около 4:30 произошла авария по улице Желтоксан в Шымкенте. В ДТП погиб 31-летний курьер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, курьер был за рулем скутера. В какой-то момент он не справился с управлением и транспортное средство въехало в железное ограждение частного жилого дома. В результате столкновения мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.


Ранее, ночью 18 апреля, на трассе Алматы – Жетыген в ДТП скончался 17-летний водитель мопеда.

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