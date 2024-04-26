Курьер погиб в аварии в Шымкенте

26 апреля около 4:30 произошла авария по улице Желтоксан в Шымкенте. В ДТП погиб 31-летний курьер, сообщает Zakon.kz.

Как пишет otyrar.kz, курьер был за рулем скутера. В какой-то момент он не справился с управлением и транспортное средство въехало в железное ограждение частного жилого дома. В результате столкновения мужчина скончался на месте до приезда скорой помощи.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится расследование", – рассказали в пресс-службе Департамента полиции Шымкента.

В полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.





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