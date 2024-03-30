80 человек эвакуировали в Кокшетау из-за пожара в подъезде
Фото: ДЧС Акмолинской области
30 марта в Кокшетау эвакуировали 80 человек из-за возгорания в подъезде четырехэтажного жилого дома по улице Баймуканова, сообщает Zakon.kz.
Причина пожара и последующей эвакуации – возгорание складированных деревянных оконных рам в подъезде на первом этаже.
Фото: ДЧС Акмолинской области
Эвакуацией занимались пожарные и полиция. Жертв и пострадавших нет.
Пожар потушили в 07:55, на площади 25 кв. м.
Причина огня – устанавливается.
В начале недели двух человек спасли из пожара в Семее.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript