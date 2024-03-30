Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

80 человек эвакуировали в Кокшетау из-за пожара в подъезде

пожар в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 09:49 Фото: ДЧС Акмолинской области
30 марта в Кокшетау эвакуировали 80 человек из-за возгорания в подъезде четырехэтажного жилого дома по улице Баймуканова, сообщает Zakon.kz.

Причина пожара и последующей эвакуации – возгорание складированных деревянных оконных рам в подъезде на первом этаже.

пожар в Кокшетау, фото - Новости Zakon.kz от 30.03.2024 09:49

Фото: ДЧС Акмолинской области

Эвакуацией занимались пожарные и полиция. Жертв и пострадавших нет.

Пожар потушили в 07:55, на площади 25 кв. м.

Причина огня – устанавливается.

В начале недели двух человек спасли из пожара в Семее.

Читайте также

В Актюбинской области с крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек
В Актюбинской области с крыши затопленной хозпостройки спасли 15 человек
Плотину прорвало в Актюбинской области
Плотину прорвало в Актюбинской области
Автодороги затопило в двух областях Казахстана
Автодороги затопило в двух областях Казахстана
Айсулу Омарова
МЧС РК Акмолинская область Кокшетау Пожар
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Морозы до -10°C возвращаются в Казахстан
Зачем Алматы искусственное озеро
Зачем Алматы искусственное озеро в самом центре города
&quot;МВД&quot; блокирует телефон и угрожает казахстанцам
"МВД" блокирует телефон и угрожает казахстанцам
Аттестация учителей: разработан пилот
Аттестация педагогов: разработан пилотный проект
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: