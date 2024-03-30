80 человек эвакуировали в Кокшетау из-за пожара в подъезде

30 марта в Кокшетау эвакуировали 80 человек из-за возгорания в подъезде четырехэтажного жилого дома по улице Баймуканова, сообщает Zakon.kz.

Причина пожара и последующей эвакуации – возгорание складированных деревянных оконных рам в подъезде на первом этаже.

Фото: ДЧС Акмолинской области

Эвакуацией занимались пожарные и полиция. Жертв и пострадавших нет.

Пожар потушили в 07:55, на площади 25 кв. м.

Причина огня – устанавливается.

В начале недели двух человек спасли из пожара в Семее.