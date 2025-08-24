#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
"Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
537.34
623.05
6.65
Происшествия

Шестерых туристов спасли в горах Туркестанской области

горы, альпинизм, фото - Новости Zakon.kz от 24.08.2025 09:24 Фото: pixabay
Туристы из Шымкента отправились покорять пик Үлкен тура в Байдибекском районе и перестали выходить на связь. Родственники обратились к спасателям за помощью, сообщает Zakon.kz.

Чтобы найти трех мужчин и троих женщин, сотрудникам МЧС в природном парке "Сырдарья – Туркестан" пришлось пройти пять километров по труднодоступной горной местности, включая дорогу вдоль горной реки.

"Туристов нашли ночью. Как оказалось, одна из женщин сломала ногу, и другие путешественники не смогли бы спустить ее с гор самостоятельно", – сообщили в МЧС.

В министерстве напомнили, что походы в горы – это серьезное испытание. Не стоит отправляться в поход без подготовки и связи.

Ранее в горах Алматы спасли туриста из Бельгии, который сломал ногу на высоте 4000 метров.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Андрей Дюсупов
Читайте также
Мошенники представились уральцу женой и дочкой и требовали перевести им 1,3 млн
Происшествия
10:24, Сегодня
Мошенники представились уральцу женой и дочкой и требовали перевести им 1,3 млн
Людей на SUP-бордах унесло ветром в Каспийское море
Происшествия
00:45, 24 августа 2025
Людей на SUP-бордах унесло ветром в Каспийское море
Сбор грибов для карагандинки обернулся спасательной операцией
Происшествия
22:41, 23 августа 2025
Сбор грибов для карагандинки обернулся спасательной операцией
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: