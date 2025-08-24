Шестерых туристов спасли в горах Туркестанской области

Туристы из Шымкента отправились покорять пик Үлкен тура в Байдибекском районе и перестали выходить на связь. Родственники обратились к спасателям за помощью, сообщает Zakon.kz.

Чтобы найти трех мужчин и троих женщин, сотрудникам МЧС в природном парке "Сырдарья – Туркестан" пришлось пройти пять километров по труднодоступной горной местности, включая дорогу вдоль горной реки.

"Туристов нашли ночью. Как оказалось, одна из женщин сломала ногу, и другие путешественники не смогли бы спустить ее с гор самостоятельно", – сообщили в МЧС.

В министерстве напомнили, что походы в горы – это серьезное испытание. Не стоит отправляться в поход без подготовки и связи.

Ранее в горах Алматы спасли туриста из Бельгии, который сломал ногу на высоте 4000 метров.