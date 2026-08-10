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Происшествия

Казахстанка набросилась с ножом на пожилую соседку, заперла ее умирать и скрылась

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 22:33 Фото: pxhere
Жуткий инцидент произошел в Акмолинской области. В Атбасаре 58-летняя женщина получила ножевые ранения в результате нападения, после чего оказалась заперта в квартире, сообщает Zakon.kz.

Информация о происшествии появилась в соцсетях. По данным Instagram-паблика nayza_kokshe, полицейским пришлось взламывать дверь квартиры, чтобы спасти истекающую кровью женщину.

"58-летняя женщина находилась без сознания и истекала кровью от множественных ножевых ранений в живот", – говорится в сообщении.

По предварительной версии, тяжелые травмы женщине нанесла ее соседка. После расправы нападавшая закрыла дверь снаружи, забрала орудие преступления с собой и скрылась.

Правоохранительные органы уже установили личность предполагаемой злоумышленницы и взяли ее под стражу.

"По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия по установлению обстоятельств инцидента", – прокомментировали инцидент корреспонденту Zakon.kz 10 августа 2026 года в пресс-службе ДП Акмолинской области.

А в Аксуском районе области Жетысу бытовой конфликт между местными торговцами перерос в жестокую потасовку. В соцсетях распространяется видеозапись, на которой женщину бьют ногой по лицу прямо на глазах у сотрудника полиции.

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Канат Болысбек
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