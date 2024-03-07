Житель Петропавловска отомстил за штраф, разбив окна полицейского участка

Полицейские Петропавловска задержали и привлекли к административной ответственности 18-летнего горожанина, который ранее "отомстил" стражам правопорядка за штраф по нарушению тишины, сообщает Zakon.kz.

4 марта сотрудник участкового пункта полиции № 11, придя на службу, обнаружил разбитые стекла и открытую входную дверь тамбура УПП.

"Просмотр записи камеры видеонаблюдения позволил быстро установить виновника. Им оказался 18-летний горожанин, который ранее этим же утром был привлечен в административной ответственности за нарушение тишины. Соответствующий вызов поступил на канал "102" около 04:20", – сообщили в ДП Петропавловска.

На видеозаписи видно, как он, разбив окно, проникает в тамбур и пытается выбить железную дверь, ведущую в помещение УПП.

После поимки молодой парень рассказал, что в момент совершения преступления находился в алкогольном опьянении и был "раздражен из-за штрафа".

На него завели административное дело по статье 147-1 КоАП РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". На следующий день административный суд назначил ему наказание в виде ареста сроком на 15 суток.

Ранее сотрудника МВД осудили за стрельбу по людям из газового пистолета.