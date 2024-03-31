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Законодательство РК

Девять алматинцев экстренно эвакуировали во время пожара в жилом доме

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 00:28 Фото: пресс-служба МЧС РК
31 марта в Турксибском районе г. Алматы произошел пожар на первом этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцы экстренно эвакуировали девять человек, сообщает Zakon.kz.

По прибытию на место вызова, проведенными мерами пожарных, по лестничному маршу эвакуированы пятеро граждан. С помощью трехколенной лестницы со второго этажа спасены еще три жителя.

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 00:28

Фото: пресс-служба МЧС РК

На фотографии ниже командир отделения СПЧ-4 Фархат Ушуров спасает с горящей квартиры мужчину – инвалида 1 группы. 

пожар в жилом доме, фото - Новости Zakon.kz от 01.04.2024 00:28

Фото: пресс-служба МЧС РК


"Пожар ликвидирован 08:47. Площадь пожара 25 кв. м. МЧС требует соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких – нам важна собственная жизнь!" Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что два газовых баллона вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области.

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пожар в жилом доме
Два газовых баллона вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области
Елена Беляева
МЧС РК Алматы Пожар
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