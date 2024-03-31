Девять алматинцев экстренно эвакуировали во время пожара в жилом доме

31 марта в Турксибском районе г. Алматы произошел пожар на первом этаже трехэтажного многоквартирного жилого дома. Огнеборцы экстренно эвакуировали девять человек, сообщает Zakon.kz.

По прибытию на место вызова, проведенными мерами пожарных, по лестничному маршу эвакуированы пятеро граждан. С помощью трехколенной лестницы со второго этажа спасены еще три жителя.

Фото: пресс-служба МЧС РК

На фотографии ниже командир отделения СПЧ-4 Фархат Ушуров спасает с горящей квартиры мужчину – инвалида 1 группы.



Фото: пресс-служба МЧС РК





"Пожар ликвидирован 08:47. Площадь пожара 25 кв. м. МЧС требует соблюдать правила пожарной безопасности. Берегите себя и своих близких – нам важна собственная жизнь!" Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что два газовых баллона вынесли огнеборцы во время пожара в Акмолинской области.