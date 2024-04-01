Появились подробности смерти молодого спортсмена на соревнованиях в Актау

Тренер семнадцатилетнего спортсмена по смешанным единоборствам Каната Ахунова, который умер во время боя в Актау, рассказал подробности, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил 1 апреля Первый канал "Евразия", после удара соперника спортсмен не смог подняться.

"Медперсонал спорткомплекса оказал первую помощь бойцу, следом приехала скорая. Но спасти его не смогли. Известно, что у парня была справка о том, что он готов к состязаниям. По словам тренера, юноша занимался у него три месяца и никогда не жаловался на здоровье", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в день гибели первый бой он провел досрочно, но перед вторым поединком пожаловался на тошноту.

"Как утверждает тренер, падать его воспитанник начал еще до того, как получил удар. Турнир после случившегося приостановили. Обстоятельства трагедии предстоит изучить правоохранителям. Расследование ведется по статье "Причинение смерти по неосторожности", – добавил телеканал.

По данным СМИ, Канат Ахунов учился на третьем курсе колледжа и был чемпионом мира по кикбоксингу.

Ранее сообщалось, что с 30 по 31 марта 2024 года в спортивном комплексе "Батыр" Мангистауской области проходил чемпионат среди детей, юношей, молодежи и взрослых по Nomad MMA. Во время одного из поединков скончался 17-летний спортсмен.