17-летний спортсмен скончался на соревнованиях в Мангистау

С 30 по 31 марта 2024 года в спортивном комплексе "Батыр" Мангистауской области проходил чемпионат среди детей, юношей, молодежи и взрослых по Nomad MMA. Во время одного из поединков скончался 17-летний спортсмен, сообщает Zakon.kz.

О трагедии написал на странице в Instagram глава областной федерации Мынбай Измуханов.

"С глубокой скорбью сообщаем, что ушел из жизни один из участников областного чемпионата по Nomad MMA. Во время поединка 17-летний спортсмен К. упал. Первую помощь спортсмену оказали медицинский персонал спортивного комплекса "Батыр", на место происшествия прибыла скорая помощь, но, к сожалению, юношу не удалось спасти". Мынбай Измуханов

Также он добавил, что перед началом турнира тренер при подаче заявки предоставил медицинскую справку, подтверждающую готовность участника к соревнованиям. Всего в турнире приняли участие около 300 спортсменов.

"В настоящее время идет расследование, в рамках которого компетентные органы изучают все обстоятельства произошедшего". Мынбай Измуханов

Nomad MMA – вид спорта казахстанского стиля смешанных единоборств, в котором бойцы соревнуются в полном контакте, используя ударную технику руками и ногами, а также борцовскую технику.

20 марта 2024 года стало известно, что в Соединенных Штатах Америки умер олимпийский чемпион из Казахстана Мухамбет Куатбек. Ему было 27 лет.