Масштабные паводки: полиция обратилась к казахстанцам с просьбой

В Министерстве внутренних дел (МВД) Казахстана 1 апреля 2024 года заявили, что в паводковый период полиция несет службу в усиленном режиме, сообщает Zakon.kz.

Ежедневно по стране на охрану общественного порядка и безопасности граждан заступают на службу свыше 14 тыс. сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии. Из них 4,5 тыс. сотрудников органов внутренних дел в настоящее время участвуют в аварийно-спасательных работах. Кроме того, в противопаводковых работах задействовано 648 единиц техники полицейского ведомства.

"Стражи порядка эвакуируют жителей, отгоняют скот, оказывают помощь в выгрузке песка, возведении берегоукрепительных сооружений. В целях исключения фактов мародерства в подтопленных домах организовано круглосуточное патрулирование. Полиция просит граждан с пониманием отнестись к работе правоохранительных, местных исполнительных органов и департамента по чрезвычайным ситуациям". Пресс-служба МВД РК

Ранее глава государства оценил масштабы паводков. По словам Касым-Жомарта Токаева, пик нынешних паводков еще не пройден. Президент заявил, что ситуация может в любой момент резко ухудшиться. Также он заверил казахстанцев в том, что государство примет меры по обеспечению компенсации потерь.

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