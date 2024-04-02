Более 150 жителей Атырауской области эвакуировали из-за паводков

Фото: скриншот видео

Более 120 жителей села Тайсойған были эвакуированы с помощью моторных лодок. С утра также из населенного пункта Көздіқара в безопасное место эвакуированы около 30 жителей, сообщает Zakon.kz.

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