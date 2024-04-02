Более 150 жителей Атырауской области эвакуировали из-за паводков
Фото: скриншот видео
Более 120 жителей села Тайсойған были эвакуированы с помощью моторных лодок. С утра также из населенного пункта Көздіқара в безопасное место эвакуированы около 30 жителей, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба ДП региона, в Кызылкогинском районе паводковые воды смыли объездную дорогу. Остановлено движение на расстоянии более одного километра.
"В настоящее время сотрудники водной полиции на моторной лодке доставляют гуманитарную помощь, прибывшую в район", – говорится в сообщении.
Что известно о масштабных паводках, которые накрыли ряд регионов Казахстана – в подборке Zakon.kz за 2 апреля 2024 года.
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