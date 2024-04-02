Вода пришла, откуда ее не ждали: что известно к этому часу о масштабных паводках в Казахстане

Что известно о масштабных паводках, которые накрыли ряд регионов Казахстана – в подборке Zakon.kz за 2 апреля 2024 года.

Меры, принимаемые правительством

Сегодня в Астане состоялось заседание правительства страны, на котором выступил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Бауыржан Сыздыков.

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По его словам, паводковая обстановка стабильно сложная. В западных регионах наблюдается незначительный спад воды, в центральной, северной и восточной части страны, наоборот, идет интенсивное повышение уровня рек.

"В зоне подтопления остаются пять областей, акиматами объявлены 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Сохраняется сложная обстановка в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Туда незамедлительно мобилизованы и переброшены силы и средства министерства", – сообщил Бауржан Сыздыков.

Как заявил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, с 15 марта "Казгидромет" выпустил более 100 штормовых предупреждений, однако их акиматы проигнорировали.

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По словам премьер-министра Олжаса Бектенова, реальная угроза паводков была недооценена регионами. В ближайшие дни, как утверждают прогнозы, будет заметное потепление, значит, начнется новая активная фаза паводков в северных, центральных и восточных регионах. В этой связи глава правительства поручил:

МЧС совместно с министерствами обороны и внутренних дел, акиматами – принять необходимые меры по обеспечению безопасности и спасению людей;

МЧС совместно с акиматами и другими силовыми структурами – обеспечить привлечение достаточного объема сил и средств для проведения своевременных аварийно-спасательных и неотложных работ в подтопленных населенных пунктах;

акиматам – принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений в северных, восточных и центральных регионах страны, с учетом реагирования на паводки в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях.

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Также он поручил провести подробный анализ сложившейся паводковой ситуации с выявлением причин и выработать предложения по ее устранению. Здесь каждый регион с учетом географической специфики и погодных особенностей должен актуализировать план действий.

"В этой связи поручаю Министерству по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными государственными органами и акиматами разработать план по предупреждению паводков на 2025-2029 годы. К этой работе надо привлечь опытных отраслевых экспертов", – добавил Олжас Бектенов.

Среди других поручений: министерствам по чрезвычайным ситуациям, нацэкономики, финансов, транспорта, строительства, водных ресурсов и акиматам регионов незамедлительно начать оценку ущерба и оказать материальную помощь пострадавшим людям. Акиматы на местах должны адресно оповещать пострадавших жителей об алгоритме возмещения ущерба и помощи в строительстве домов.

"Никто из пострадавших не останется без помощи! Контроль и координация – за Канатом Бозумбаевым", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Также премьер обратился к казахстанцам, которых попросил "очень серьезно относиться к оповещению акиматов и спецслужб, слушать и выполнять их указания", так как "наводнения в этом году происходят даже в той местности, где ранее никогда не фиксировались паводки".

Зоны вероятного подтопления в ближайшие дни

Генеральный директор РГП "Казгидромет" Данара Алибаева сообщила, что повышенный подъем воды наблюдается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Актюбинской и Костанайской областях.

"Ожидается подъем уровня воды в Западно-Казахстанской области по трансграничным рекам... Сейчас уже идет подъем воды, мы ожидаем в ближайшее время – к концу недели, с пятницы. По районам, которые расположены на реках Деркул, Шаган, Елик и Шынгырлау, объявлен штормовой выпуск. Мы предоставили информацию местным исполнительным органам", – заявила она.

Дом для пострадавших от паводков

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев отметил, акиматы собирают информацию и ведут подсчет поврежденных водой домов.

"Мы будем выделять средства из местных бюджетов, после – из республиканского бюджета. Сейчас 22 млн тенге закладываем в стоимость одного дома. Это 80 квадратов на дом или стоимость 2-комнатой квартиры, 281 тыс. тенге за 1 квадратный метр. В дальнейшем деньги будут выделяться из бюджета, исходя из этой стоимости", – уточнил он.

Масштабы паводков

Говоря о масштабах паводков, министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов заявил, что "мы должны понимать, что образовавшийся во время паводков уровень воды – рекордный за последние 30 лет в Казахстане".

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Вице-министр по ЧС Бауыржан Сыздыков в свою очередь заявил, что вода пришла в этом году оттуда, откуда ее не ждали.

"Что касается пяти областей, где подтопления проходят, здесь, если вы обратили внимание, вода приходит не из рек, а приходит со степи, то есть, если честно так признаться, оттуда, откуда воду не ждали, то есть со степи вода пришла. Все паводковые ситуации, которые до этого происходили, были связаны именно с регулированием рек, то есть, где есть водохранилища, техсооружения. Здесь именно та вода, которая пришла со степей, это не связано с реками – то есть это сплошной идет по степи. Это климат. Если помните, теплая погода была, а до наступления морозов в начале зимы везде тепло было и везде дождь шел, и в итоге промерзлость земли намного выше – и вода, сейчас которая (идет. – Прим. ред.), снег, который сейчас тает в степи, он просто идет как по клеенке", – заявил он.

По данным МЧС РК, всего в период паводков было спасено и эвакуировано 15 786 человек, из них 6187 детей. В пунктах временного размещения находятся 4113 человек, из них 1911 детей, для них созданы необходимые условия.

Визит президента в один из регионов, пострадавших от паводков

Касым-Жомарт Токаев посетит один из регионов, пострадавших от паводков. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Берик Уали.

"4 апреля глава государства Касым-Жомарт Токаев совершит рабочую поездку в один из регионов, пострадавших от паводков. Дополнительная информация о предстоящем посещении будет предоставлена позже", – написал он в Facebook.

Никто не остался в стороне

Военнослужащие Национальной гвардии продолжают учувствовать в противопаводковых мероприятиях в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях.

Фото: пресс-служба Нацгвардии РК

Также продолжают спасательные и противопаводковые мероприятия в районах, где объявлен режим чрезвычайной ситуации местного масштаба, военнослужащие Вооруженных сил РК, которые эвакуировали более 1,5 тыс. человек.

Фото: пресс-служба Минобороны РК

Истории со счастливым концом

1 апреля в селе Тайтобе спасатели Акмолинской области помогли вытащить из воды шесть верблюдов. По данным пресс-службы ДЧС Акмолинской области, верблюды паслись в поле, когда пришла талая вода. Испугавшись, животные отказались сдвигаться с места. Задача оказалась под силу местным спасателям во главе с заместителем начальника ДЧС Акмолинской области Ерланом Молдахановым.

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