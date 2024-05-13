Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 #Ближний Восток Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Более 100 детей эвакуировали из села в Атырауской области

паводки в Атырауской области, фото - Новости Zakon.kz от 13.05.2024 22:55 Фото: скриншот видео
В селе Талдыколь Махамбетского района продолжается эвакуация жителей в город Атырау. Спасатели оказывают помощь в эвакуации, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, из села Талдыколь эвакуировано 129 жителей, в том числе 102 ребенка.

"Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 62 ребенка, которые разъехались по родственникам. Эвакуация продолжается. В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется". Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что ученые из Нидерландов готовят план по управлению рисками наводнений в Казахстане.

Читайте также

Несовершеннолетнего мальчика нашли мертвым возле одного из домов в селе Жамбылкой области
авария
Мужчина пострадал в аварии с двумя автомобилями и автобусом в Алматы
мужчина пытался спрыгнуть с многоэтажки в Уральске
Мужчина из-за ссоры с женой пытался спрыгнуть с девятого этажа в Уральске
Елена Беляева
МЧС РК Атырауская область Паводки-2024 2024 год
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Как казахстанцам получить от государства почти 1,5 млн тенге безвозмездно
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Илья Ильин показал, как его дочке провели старинный обряд
Приговор Куандыку Бишимбаеву
Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам лишения свободы
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова
Оглашение приговора в отношении Бишимбаева и Байжанова: видео
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: