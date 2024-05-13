Более 100 детей эвакуировали из села в Атырауской области
Фото: скриншот видео
В селе Талдыколь Махамбетского района продолжается эвакуация жителей в город Атырау. Спасатели оказывают помощь в эвакуации, сообщает Zakon.kz.
По последним данным, из села Талдыколь эвакуировано 129 жителей, в том числе 102 ребенка.
"Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 62 ребенка, которые разъехались по родственникам. Эвакуация продолжается. В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что ученые из Нидерландов готовят план по управлению рисками наводнений в Казахстане.
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