Более 100 детей эвакуировали из села в Атырауской области

В селе Талдыколь Махамбетского района продолжается эвакуация жителей в город Атырау. Спасатели оказывают помощь в эвакуации, сообщает Zakon.kz.

По последним данным, из села Талдыколь эвакуировано 129 жителей, в том числе 102 ребенка.



"Самостоятельно эвакуировались 138 человек, из них 62 ребенка, которые разъехались по родственникам. Эвакуация продолжается. В настоящее время подтоплений жилых домов населенного пункта не имеется". Пресс-служба МЧС РК





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