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Перевозчики в ВКО незаконно поставляли дизтопливо для железной дороги

Компании-перевозчики наказаны за незаконную поставку дизтоплива для железной дороги в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 18:26 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента экономических расследований по ВКО разоблачили факты излишнего посредничества в топливно-энергетическом комплексе, хищение нефтепродуктов и их незаконный оборот, передает Zakon.kz.

YK-news.kz сообщает, что рамках расследования уголовного дела по факту хищения дизельного топлива в АО "КТЖ" установлены признаки излишнего посредничества между вторичными оптовыми предприятиями – от поставщика нефти до конечного покупателя.

Руководитель ДЭР по ВКО Айдын Молдабеков отметил, что покупателями являлись компании "КТЖ Грузовые перевозки" и "КТЖ Пассажирские локомотивы".

По его словам, проходя через фирмы-прокладки, цена солярки для локомотивов возрастала на около 30%.

"В 2023 году все незаконные договоры с аффилированными компаниями были расторгнуты. Закуп дизельного топлива производился напрямую у национального оператора АО "КазМунайГаз". В результате экономия государства составила более 18 млрд тенге", – сказал Айдын Молдабеков. 

Организаторы серой схемы оборота топлива предстали перед судом и были привлечены к уголовной ответственности.

2 апреля 2024 года в суде №2 Павлодара рассмотрели уголовное дело в отношении директора Павлодарского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" и главного специалиста.

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