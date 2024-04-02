Перевозчики в ВКО незаконно поставляли дизтопливо для железной дороги

Сотрудники Департамента экономических расследований по ВКО разоблачили факты излишнего посредничества в топливно-энергетическом комплексе, хищение нефтепродуктов и их незаконный оборот, передает Zakon.kz.

YK-news.kz сообщает, что рамках расследования уголовного дела по факту хищения дизельного топлива в АО "КТЖ" установлены признаки излишнего посредничества между вторичными оптовыми предприятиями – от поставщика нефти до конечного покупателя.

Руководитель ДЭР по ВКО Айдын Молдабеков отметил, что покупателями являлись компании "КТЖ Грузовые перевозки" и "КТЖ Пассажирские локомотивы".

По его словам, проходя через фирмы-прокладки, цена солярки для локомотивов возрастала на около 30%.

"В 2023 году все незаконные договоры с аффилированными компаниями были расторгнуты. Закуп дизельного топлива производился напрямую у национального оператора АО "КазМунайГаз". В результате экономия государства составила более 18 млрд тенге", – сказал Айдын Молдабеков.

Организаторы серой схемы оборота топлива предстали перед судом и были привлечены к уголовной ответственности.

2 апреля 2024 года в суде №2 Павлодара рассмотрели уголовное дело в отношении директора Павлодарского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" и главного специалиста.

