Вымогал взятку и получил срок директор филиала "КазАвтоЖола"

2 апреля 2024 года в суде №2 Павлодара рассмотрели уголовное дело в отношении директора Павлодарского областного филиала АО "Национальная компания "КазАвтоЖол" и главного специалиста, сообщает Zakon.kz.

Их обвиняли в получении взятки в значительном размере путем вымогательства (п. 1 ч. 3 ст. 366 УК).

В суде установлено, что директор облфилиала "КазАвтоЖола" 29 июня 2023 года вместе с пособником – главным специалистом компании, угрожая не подписать акты выполненных работ и расторгнуть договор о госзакупках по обслуживанию автомагистрали Павлодар – Астана, получили от подрядной организации взятку в размере 4 млн тенге.

Также директора филиала обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокурор просил назначить ему восемь лет лишения свободы, а пособнику – семь лет лишения свободы.

Подсудимые вину не признали полностью и просили их оправдать.

"С учетом смягчающих обстоятельств, наличия на иждивении малолетних детей, судом назначено А. М. – восемь лет лишения свободы, а Ө. З. – семь лет лишения свободы. По факту злоупотребления должностными полномочиями А. М. оправдан в связи с недоказанностью участия в преступлении", – сообщили 2 апреля в пресс-службе суда №2 Павлодара.

Приговор в законную силу не вступил.

В январе 2024 года Антикор сообщал об уголовном деле в отношении заместителя директора филиала "КазАвтоЖола" в Жамбылской области.