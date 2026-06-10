Незаконный вывоз ГСМ: полиция объявила войну тем, кто наживается на нефтепродуктах
На сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу функционируют 59 постов патрульной полиции. Принимаются меры по выявлению и пресечению незаконной транспортировки ГСМ, в том числе с использованием транспортных средств повышенной проходимости.
Особое внимание уделяется Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областям, расположенным в приграничных районах. Здесь принимаются дополнительные меры по пресечению таких фактов, выявлению транспортных средств с самовольно измененной конструкцией.
Одновременно идет работа по выявлению деятельности станций технического обслуживания, осуществляющих незаконное переоборудование автомобилей либо работающих без необходимых регистрационных и разрешительных документов.
Так, в селе Кордай Кордайского района сотрудники полиции совместно с представителями органов государственных доходов проверили 16 СТО, занимающихся монтажом дополнительных топливных баков. По итогам проверок в отношении шести владельцев объектов собраны административные материалы.
Только за последний месяц полицейскими пресечен вывоз около 12 тонн ГСМ. Выявлено 54 автомашины с переоборудованными бензобаками. Их владельцы привлечены к административной ответственности.
Ранее в Казахстане выявили и наказали свыше 41 тыс. нарушителей прав женщин.