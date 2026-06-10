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Общество

Незаконный вывоз ГСМ: полиция объявила войну тем, кто наживается на нефтепродуктах

Полиция, задержание, арест, задержанный , фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2026 08:30 Фото: Zakon.kz
МВД Республики Казахстан на постоянной основе осуществляет комплекс мер по выявлению и пресечению незаконного вывоза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов за пределы страны с использованием транспортных средств, оснащенных топливными баками увеличенного объема, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день на 48 автомобильных пунктах пропуска через государственную границу функционируют 59 постов патрульной полиции. Принимаются меры по выявлению и пресечению незаконной транспортировки ГСМ, в том числе с использованием транспортных средств повышенной проходимости.

Особое внимание уделяется Жамбылской, Туркестанской и Мангистауской областям, расположенным в приграничных районах. Здесь принимаются дополнительные меры по пресечению таких фактов, выявлению транспортных средств с самовольно измененной конструкцией.

Одновременно идет работа по выявлению деятельности станций технического обслуживания, осуществляющих незаконное переоборудование автомобилей либо работающих без необходимых регистрационных и разрешительных документов.

Так, в селе Кордай Кордайского района сотрудники полиции совместно с представителями органов государственных доходов проверили 16 СТО, занимающихся монтажом дополнительных топливных баков. По итогам проверок в отношении шести владельцев объектов собраны административные материалы.

Только за последний месяц полицейскими пресечен вывоз около 12 тонн ГСМ. Выявлено 54 автомашины с переоборудованными бензобаками. Их владельцы привлечены к административной ответственности.

Ранее в Казахстане выявили и наказали свыше 41 тыс. нарушителей прав женщин.

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Аксинья Титова
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