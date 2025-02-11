Правда ли, что Казахстан массово сбросил воду из Ириклинского водохранилища

На слухи о массовом сбросе воды из Ириклинского водохранилища отреагировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором якобы массово сбрасывается вода из Ириклинского водохранилища. По словам авторов ролика, водоем якобы выходит из берегов.

"В соцсетях распространяется видео, где якобы запечатлен массовый сброс воды из Ириклинского водохранилища. Министерство водных ресурсов и ирригации разъясняет, что данное видео не имеет отношения к Ириклинскому водохранилищу. Это кадры в период весенних паводков 2024 года Сергеевского водохранилища (Северо-Казахстанская область)", – заявили корреспонденту Zakon.kz 11 февраля 2025 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

На сегодня, как заверили в ведомстве, оба водохранилища работают в штатном режиме:

объем наполнения Ириклинского водохранилища составляет 2593 млн куб. м (79% от проектного), сброс – 60 куб. м/сек.

объем Сергеевского водохранилища (Северо-Казахстанская область РК) составляет 695,4 млн куб. м, сброс – 18,3 куб. м/сек.

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