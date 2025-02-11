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Общество

Правда ли, что Казахстан массово сбросил воду из Ириклинского водохранилища

Вода, водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, орошение, ирригация, полив земли, полив, поливание, подача воды, водный объект, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 17:24 Фото: primeminister.kz
На слухи о массовом сбросе воды из Ириклинского водохранилища отреагировали в Министерстве водных ресурсов и ирригации Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Ранее в соцсетях распространилось видео, в котором якобы массово сбрасывается вода из Ириклинского водохранилища. По словам авторов ролика, водоем якобы выходит из берегов.

"В соцсетях распространяется видео, где якобы запечатлен массовый сброс воды из Ириклинского водохранилища. Министерство водных ресурсов и ирригации разъясняет, что данное видео не имеет отношения к Ириклинскому водохранилищу. Это кадры в период весенних паводков 2024 года Сергеевского водохранилища (Северо-Казахстанская область)", – заявили корреспонденту Zakon.kz 11 февраля 2025 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК.

На сегодня, как заверили в ведомстве, оба водохранилища работают в штатном режиме:

  • объем наполнения Ириклинского водохранилища составляет 2593 млн куб. м (79% от проектного), сброс – 60 куб. м/сек.
  • объем Сергеевского водохранилища (Северо-Казахстанская область РК) составляет 695,4 млн куб. м, сброс – 18,3 куб. м/сек.

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3 февраля специалисты РГП "Казгидромет" предоставили предварительный прогноз по паводкам на весну-2025, в котором перечислили районы с высоким риском.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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