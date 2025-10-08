Арестован казахстанец, которого подозревают в гибели 10 человек

Арестован водитель микроавтобуса, которого подозревают в гибели 10 человек в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

ДТП произошло в середине сентября в 90 км от поселка Сенек, передает Astana TV. Предварительно мужчина не справился с управлением, и машина улетела в кювет. Тогда на месте погибло 8 человек. Двое скончались по дороге в больницу, еще двое пострадали.

Сам водитель получил серьезные травмы. И вот, после перенесенной операции, его взяли под арест.

"Полиция ведет расследование по статье нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", – говорится в репортаже.

Подозреваемому может грозить до 10 лет лишения свободы.

Со слов пресс-секретаря ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаевой, по решению суда виновный водитель помещен в следственный изолятор на два месяца. Расследование продолжается.

