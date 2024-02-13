Сотрудник "КазАвтоЖола" погиб при исполнении обязанностей

10 февраля 2024 года на автодороге республиканского значения Самара – Шымкент погиб при исполнении обязанностей сотрудник "КазАвтоЖола", сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля, из Telegram-канала "КазАвтоЖола".

"10 февраля 2024 года около 14:00 на 1285 км автодороги Самара – Шымкент произошло трагическое ДТП со смертельным исходом. В результате аварии (наезд на стоящее автотранспортное средство) при исполнении прямых обязанностей погиб главный специалист Кызылординского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" Сыдықов Сақтапберген Бақытжанұлы". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

Трагический случай произошел, когда после возобновления движения на участке села Сазды, Аральского района автодороги Самара – Шымкент автомобиль марки Toyota Alphard на скорости столкнулся с припаркованным легковым автомобилем, где находился сотрудник компании.

"В результате столкновения он скончался на месте. Погибший являлся главным специалистом Кызылординского областного филиала и проработал в компании более шести лет и зарекомендовал себя как честный, профессиональный сотрудник. У Сақтапбергена Сыдыкова остались четверо детей и супруга". Пресс-служба АО "НК "КазАвтоЖол"

В нацкомпании заверили, что семье погибшего будет оказана материальная поддержка.

"АО "НК "КазАвтоЖол" выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего и окажет всю необходимую материальную поддержку", – резюмировали в пресс-службе АО "НК "КазАвтоЖол".

12 февраля 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев выступил с важным обращением. Он поблагодарил казахстанцев, спасающих людей в непогоду.