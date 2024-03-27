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Европа приведена в состояние повышенной готовности после теракта в Москве

Европа приведена в состояние повышенной готовности после теракта в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2024 00:40 Фото: pixabay
Европейские страны повысили уровень готовности к терактам после нападения на подмосковный "Крокус Сити Холл" в Москве, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Еuronews, Франция подняла уровень контртеррористической бдительности по национальной системе Vigipirate до максимального. Особые меры безопасности ввели в школах. Кроме того, увеличилось количество патрулей и проверок в местах массового скопления людей.

Австрия, Германия и Бельгия сохранили уже высокий уровень готовности к терактам.

"После таких драматичных нападений становится совершенно ясно, что властям необходимо повысить уровень осведомленности. И хотя сейчас не существует конкретной угрозы, существует скрытый повышенный риск для Австрии", — сказал министр внутренних дел Австрии Герхард Карнер.

Испания пока сохраняет четвертый из пяти уровней террористической угрозы, установленный еще в июне 2015 года.

22 марта 2024 года в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже и открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник". В результате множество людей погибли. 

В рамках расследования уголовного дела под стражу взяли восьмерых подозреваемых

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Диана Абдуллаева
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