Обещали вернуть участки, а получили сроки: трех человек осудили в Алматинской области за мошенничество

В Карасайском районном суде Алматинской области рассмотрено уголовное дело по обвинению в мошенничестве и самоуправстве в отношении трех человек, среди которых адвокат Ляззат Жапашева и экс-председательница кооператива работников племзавода "Каменка" Аминф Женисбекова, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации Карасайского районного суда Алматинской области, в период с сентября 2021 года по май 2023 года Жапашева и Женисбекова являлись представителями потребительского кооператива "Быших работников ГПЗ "Каменский".

"Зная, что два земельных участка, расположенных в селе Жанатурмыс Карасайского района Алматинской области, принадлежат А., они путем обмана и злоупотребления доверием убеждали потерпевших, что они имеют право на получение этих земельных участков в качестве паев как бывшие работники и наследники бывших работников РКГП ГПЗ "Каменский", обещали им помочь в получении этих земельных участков за денежные средства", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Жапашева в группе лиц по предварительному сговору с К. и другими неустановленными следствием лицами самовольно проникли на территорию недостроенного частного дома, принадлежащего А., вынесли на улицу строительные материалы, а также выгнали рабочих из территории указанного дома. Тем самым причинили А. материальный ущерб на общую сумму 2,8 млн тенге.

"Также К. пользуясь тем, что Ж.Л. начала распределять чужие земельные участки бывшим работникам РКГП ГПЗ "Каменский", обманным путем получил от потерпевшего Е. денежные средства в размере 600 тыс. тенге, пообещав помощь в получении одного земельного участка", – заявили в суде.

В итоге суд, с учетом установленных в суде обстоятельств, в действиях Жапашевой и Женисбековой не усмотрел квалифицирующий признак "в особо крупном размере" и назначил им наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев и три года соответственно. Кроме того, он назначил каждому из них наказание в виде общественных работ на срок 40 часов.

Также суд признал виновным К. и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года.

"На основании ч. 3 ст. 58 УК РК, путем поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначил Ж. Л. наказание в виде лишения свободы на срок три года шесть месяцев, К. – два года лишения свободы". Пресс-служба Карасайского районного суда Алматинской области

Приговор не вступил в законную силу.

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