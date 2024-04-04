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Законодательство РК

Верховный суд раскрыл детали по возврату лесных участков, арендованных автодилером в ВКО

Верховный суд раскрыл детали по возврату лесных участков, арендованных автодилером в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 16:59 Фото: unsplash
Верховный суд (ВС) Казахстана 4 апреля 2024 года раскрыл детали по возврату лесных участков, которые ранее в Восточно-Казахстанской области арендовало АО "Бипэк Авто Казахстан", сообщает Zakon.kz.

О том, что у автодилера в ВКО забрали лесные участки, стало известно накануне, 3 апреля. Прокуроры установили, что лесопользователь AO "Бипэк Авто Казахстан" допускает систематические нарушения правил в части условий договоров долгосрочного лесопользования на участках общей площадью 150,7 га. По решению суда расторгнуты 13 договоров долгосрочного лесопользования на земельные участки государственного лесного фонда площадью 169,7 га.

"Государством в 2015 и 2017 годах АО "Бипэк Авто Казахстан" предоставлены лесные ресурсы в долгосрочное лесопользование (на 49 лет) из государственного фонда. В соответствии с Лесным кодексом РК и условиям договоров лесопользователь обязан был ежегодно получать лесной билет на право лесопользования участком, разрабатывать и предоставлять для согласования лесному хозяйству оперативный план противопожарных мероприятий и осуществлять его своевременное выполнение за счет собственных средств. АО вышеуказанные условия лесопользования не соблюдались", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Верховного суда РК.

Кроме того, как отметили в ВС РК, на участке АО "Бипэк Авто Казахстан" незаконно возведены строения, при этом в 2023 году деятельность на земельном участке лесного фонда АО осуществляло без разрешительных документов.

"Решением суда исковые требования ГУ о расторжении договоров долгосрочного лесопользования удовлетворены в полном объеме. Суд, удовлетворяя иск, исходил из того, что со стороны ответчика допущены систематические нарушения установленных правил лесопользования и условий договора, что в соответствии с требованиями статьи 40 Лесного кодекса РК является основанием к расторжению договора".Верховный суд Казахстана

Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции и состоявшимся судебным актом. 169,7 га земли возвращены в государственный лесной фонд.

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