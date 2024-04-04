Била мусорным ведром по лицу и угрожала ножом: в Шымкенте мать напала на дочь-подростка

В социальных сетях распространилось видео, как женщина избивает свою дочь. На кадрах она сначала нападает на нее с ножом, затем бьет мусорным ведром по лицу, а после бьет руками и ногами. Видео изучили полицейские и прокомментировали ситуацию, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, пишет otyrar.kz, потерпевшей оказалась несовершеннолетняя дочь женщины от первого брака. В данное время она находится под опекой отца.

По какой причине мать так жестоко обращалась со своим ребенком, полицейские не сообщают.

Известно лишь то, что ведется досудебное расследование.

"Сотрудниками полиции указанные на видеозаписи лица установлены. По данному факту 31 марта 2024 года возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные мероприятия. Назначены экспертизы. Дело находится на контроле у начальника ДП Шымкента", – рассказали в пресс-службе ДП Шымкента.

Ранее в Западно-Казахстанской области 3 апреля суд арестовал на два месяца мужчину, которого подозревают в нападении на спасателя.