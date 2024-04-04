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Законодательство РК

Разборки в Темиртау закончились огнестрельным ранением

расследование, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 22:31 Фото: Zakon.kz
В ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель города. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по хулиганству с применением огнестрельного оружия задержаны трое мужчин в возрасте 27-31 лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.


Ранее сообщалось, что массовая драка с участием 60 человек произошла в ночном клубе в Шымкенте.

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Елена Беляева
Карагандинская область Темиртау
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