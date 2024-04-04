Разборки в Темиртау закончились огнестрельным ранением

Фото: Zakon.kz

В ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель города. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по хулиганству с применением огнестрельного оружия задержаны трое мужчин в возрасте 27-31 лет, сообщает Zakon.kz.

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