Разборки в Темиртау закончились огнестрельным ранением
Фото: Zakon.kz
В ночь на 4 апреля в центральную больницу Темиртау с огнестрельным ранением обратился 27-летний местный житель города. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий по хулиганству с применением огнестрельного оружия задержаны трое мужчин в возрасте 27-31 лет, сообщает Zakon.kz.
Как пишет пресс-служба МВД РК, подозреваемые водворены в изолятор временного содержания.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится расследование.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Ранее сообщалось, что массовая драка с участием 60 человек произошла в ночном клубе в Шымкенте.
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