Два человека пострадали в крупной аварии в Шымкенте
Фото: pixabay
Три автомобиля Toyota Camry, Kia K5 и Chevrolet Cobalt столкнулись в Шымкенте на улице Аргынбекова
Очевидцы рассказали, что водитель Toyota Camry не уступил дорогу Kia K5. В итоге при повороте на полном ходу Toyota врезалась в Kia K5. После столкновения Kia по инерции отбросило на едущего с правой стороны водителя такси Chevrolet Cobalt.
"Авария произошла 2 апреля, около 15:00 на перекрестке, недалеко от общеобразовательной средней школы №132", – пишет otyrar.
Уточняется, что с многочисленным травмами была госпитализирована водитель Kia K5. В данное время она находится под наблюдением врачей. Второго пострадавшего на Toyota Camry осмотрели медики на месте аварии. Госпитализация пожилому мужчине не понадобилась.
В обстоятельствах дорожной аварии разбираются дознаватели дорожной полиции.
Ранее сообщалось, что восемь граждан Узбекистана погибли в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области.
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