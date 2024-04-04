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Два человека пострадали в крупной аварии в Шымкенте

авария, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2024 23:31 Фото: pixabay
Три автомобиля Toyota Camry, Kia K5 и Chevrolet Cobalt столкнулись в Шымкенте на улице Аргынбекова

Очевидцы рассказали, что водитель Toyota Camry не уступил дорогу Kia K5. В итоге при повороте на полном ходу Toyota врезалась в Kia K5. После столкновения Kia по инерции отбросило на едущего с правой стороны водителя такси Chevrolet Cobalt.

"Авария произошла 2 апреля, около 15:00 на перекрестке, недалеко от общеобразовательной средней школы №132", – пишет otyrar.

Уточняется, что с многочисленным травмами была госпитализирована водитель Kia K5. В данное время она находится под наблюдением врачей. Второго пострадавшего на Toyota Camry осмотрели медики на месте аварии. Госпитализация пожилому мужчине не понадобилась.

В обстоятельствах дорожной аварии разбираются дознаватели дорожной полиции.


Ранее сообщалось, что восемь граждан Узбекистана погибли в жуткой аварии на трассе в Актюбинской области.

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