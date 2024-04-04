Пожар разгорелся на границе Казахстана и Кыргызстана

4 апреля вдоль государственной границы в 5-ти км от с. Кенес Меркенского района, на шести-семи участках со стороны Кыргызстана произошло возгорание камыша, на предварительной площади 2 га, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, по прибытию на место происшествия сил и средств ДЧС Жамбылской области выявлено, что на территории Казахстана огня нет. В целях предотвращения перехода огня, организована подача стволов на тушение. В настоящее время очаги пожара в системе на государственной границе потушены.

"Со стороны Кыргызстана имеется действующий очаг пожара ширина 10 м длина 40 м. Отрабатывает МЧС КР. Обстановка на контроле". Пресс-служба МЧС РК





Ранее сообщалось, что пожарный вытащил горящий газовый баллон из частного дома в Астане.