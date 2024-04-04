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Законодательство РК

Пожар разгорелся на границе Казахстана и Кыргызстана

пожар, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 02:07 Фото: скриншот видео
4 апреля вдоль государственной границы в 5-ти км от с. Кенес Меркенского района, на шести-семи участках со стороны Кыргызстана произошло возгорание камыша, на предварительной площади 2 га, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, по прибытию на место происшествия сил и средств ДЧС Жамбылской области выявлено, что на территории Казахстана огня нет. В целях предотвращения перехода огня, организована подача стволов на тушение. В настоящее время очаги пожара в системе на государственной границе потушены.

"Со стороны Кыргызстана имеется действующий очаг пожара ширина 10 м длина 40 м. Отрабатывает МЧС КР. Обстановка на контроле".Пресс-служба МЧС РК


Ранее сообщалось, что пожарный вытащил горящий газовый баллон из частного дома в Астане.

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