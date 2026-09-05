Пожар разгорелся у реки Или: к тушению привлекли вертолет

В Енбекшиказахском районе Алматинской области, примерно в 20 км от села Нурлы, загорелись сухая трава и камыш. Возгорание произошло на открытой территории недалеко от реки Или, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС РК, тушение осложняется болотистой и труднодоступной местностью, а также отсутствием подъездных путей. Для доступа пожарной и тяжелой техники специалисты прокладывают дорогу.

К работам привлечены около 70 человек, 21 единица техники и вертолет "Казавиаспаса". Из четырех очагов три уже локализованы, на четвертом пожар продолжают тушить в усиленном режиме.

На месте работает оперативный штаб, ситуацию контролирует МЧС Казахстана.

Ранее сообщалось, что склад с подсолнечным маслом загорелся в Костанае.