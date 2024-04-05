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Житель Акмолинской области и его кошка были спасены с помощью лодки

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 06:35 Фото: скриншот видео
Утром 5 апреля житель Акмолинской области и его кошка были спасены с помощью лодки, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, в связи с поднятием уровня воды из реки Есиль было отрезано здание насосной станции, расположенная вблизи села Бузулук. Силами ОСО ДЧС Акмолинской области в составе четырех человек личного состава на плавательном средстве были спасены 64-летний мужчина и его кошка.

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 06:35

Фото: скриншот видео

По данным ведомства, в момент происшествия они находились в здании насосной станции.

"Страшно было, если честно сказать. Я очень благодарен спасателям", – радостно поделился мужчина.
Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 06:35

Фото: скриншот видео

Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 05.04.2024 06:35

Фото: скриншот видео

Накануне в Карагандинской области спасатели вытащили из воды косулю.

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