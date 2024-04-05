Семья продавала опийный мак в своих магазинах в трех городах Казахстана

В Астане вынесли приговор семерым членам семьи, занимавшимся продажей опийного мака в продуктовых магазинах, сообщает Zakon.kz.

3 апреля 2024 года в Специализированном межрайонном уголовном суде Астаны вынесли приговор в отношении семьи, занимавшейся хранением и розничной продажей свыше 5 тонн мака с содержанием маковой соломки и опия в особо крупном размере.

"Осужденные организовали семейный бизнес по незаконному сбыту наркосодержащих веществ через свои продовольственные магазины в городах Астане, Костанае и Рудном. Государственными обвинителями в суде доказано, что для извлечения многомилионной преступной выгоды осужденные продавали опийный мак под видом пищевого мака, а также компоненты к нему (строительный растворитель, пищевая сода, уксусная кислота, медицинские препараты "Тропикамид", "Мидакс") в своих продовольственных магазинах наркозависимым людям, из которого те изготавливали опий для внутривенных инъекций", – сообщили 5 апреля в Главной транспортной прокуратуре.

Судебный процесс проходил с участием присяжных заседателей. На основании их вердикта подсудимых приговорили к длительным срокам лишения свободы (от 10 до 11 лет).

Приговор не вступил в законную силу.

В марте 204 года КНБ сообщал о выявлении в Астане лаборатории по производству наркотиков.