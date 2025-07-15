Известный бренд одежды обвинили в эксплуатации рабочих из Китая

Loro Piana оказался в центре нового производственного скандала, связанного с эксплуатацией китайских рабочих, сообщает Zakon.kz.

Итальянский бренд обвиняют в "отсутствии организационных моделей и ошибочной системе внутреннего аудита", повлекшей за собой неправомерное использование труда китайских работников в цепочках поставок. Об этом пишет WWD.

Суд Милана ввел в отношении компании процедуру судебного администрирования. Это подразумевает внешнее управление бизнесом сроком на один год.

В свое оправдание Loro Piana заявила, что "неавторизированный поставщик не проинформировал компанию о существовании субподрядчиков", неофициально нанимающих работников на местах. Представители бренда добавили, что "выражают полную готовность к сотрудничеству с соответствующими органами власти по этому вопросу и намерены оказать максимальную поддержку в любых дальнейших расследованиях".

Кроме того, издание приводит пример. Оказалось, что бренд продает кашемировые куртки по цене три тыс. евро, хотя их себестоимость оценивается всего в 100 евро.

Также в Италии воры сорвали дорогостоящие часы с руки 65-летнего члена британской палаты лордов.