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Мир

Известный бренд одежды обвинили в эксплуатации рабочих из Китая

Loro Piana обвинили в эксплуатации рабочих, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2025 04:40 Фото: Facebook/LoroPiana
Loro Piana оказался в центре нового производственного скандала, связанного с эксплуатацией китайских рабочих, сообщает Zakon.kz.

Итальянский бренд обвиняют в "отсутствии организационных моделей и ошибочной системе внутреннего аудита", повлекшей за собой неправомерное использование труда китайских работников в цепочках поставок. Об этом пишет WWD.

Суд Милана ввел в отношении компании процедуру судебного администрирования. Это подразумевает внешнее управление бизнесом сроком на один год.

В свое оправдание Loro Piana заявила, что "неавторизированный поставщик не проинформировал компанию о существовании субподрядчиков", неофициально нанимающих работников на местах. Представители бренда добавили, что "выражают полную готовность к сотрудничеству с соответствующими органами власти по этому вопросу и намерены оказать максимальную поддержку в любых дальнейших расследованиях".

Кроме того, издание приводит пример. Оказалось, что бренд продает кашемировые куртки по цене три тыс. евро, хотя их себестоимость оценивается всего в 100 евро.

Также в Италии воры сорвали дорогостоящие часы с руки 65-летнего члена британской палаты лордов.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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