Более 800 трудовых мигрантов депортировали из Шымкента

Сотрудниками прокуратуры Шымкента в рамках анализа миграционного законодательства выявлены факты предоставления иностранным гражданам поддельных медицинских справок и страховых полюсов, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 2 апреля 2024 года, по акту прокурорского надзора незаконно выданные 815 иностранным гражданам разрешения на трудовую деятельность аннулированы, а люди выдворены из страны.

"К дисциплинарной ответственности привлечены руководитель отдела и специалист Управления занятости и социальной защиты Шымкента". Прокуратура Шымкента

Также сообщается, что установлены аналогичные нарушения в отношении более 6 тыс. трудовых мигрантов, ранее осуществлявших трудовую деятельность.

В прокуратуре Шымкента отметили, что для пресечения вышеуказанных нарушений уполномоченным органом внедрен прием медицинских справок только после проверки через QR-код.

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