Когда пострадавшие от паводков получат выплаты, рассказал аким Павлодарской области

Аким Павлодарской области Асаин Байханов на брифинге в СЦК 8 апреля 2024 года рассказал о выплатах, которые получат пострадавшие от паводков в регионе, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам акима, угроза подтопления жилых домов в селе Жалаулы Актогайского района полностью снята и обстановка стабилизирована.

"Всем жителям села, чьи дома пострадали во время паводков, оказывается всесторонняя помощь. Специальной комиссией производится оценка нанесенного ущерба. Окончательное заключение будет получено к 10 апреля. По итогу будут выплачены компенсации не из бюджетных фондов. В других районах области выплаты не из бюджетных средств в размере 38 млн тенге получил еще 71 человек, чье имущество пострадало от паводка", – сказал Асаин Байханов.

Он сообщил, что на этой неделе будет осуществлена единовременная выплата до 100 МРП. Как подчеркнул аким, режим ЧС был веден для комплексного решения проблемы затопления домов, расположенных в низине села Жалаулы.

"Региональным оперативным штабом было принято решение о проведении комплекса мер трех новых котлованов вместимостью 200 тыс. куб. м воды. Это позволит комплексно решить проблемы с рисками подтопления села в будущем. Со дня объявления ЧС в селе Жаулы Актогайского района круглосуточно идут работы по устройству котлованов тяжелой техникой, 12 единиц", – дополнил аким Павлодарской области.

3 апреля 2024 года стало известно, что республиканскую трассу "разделили", чтобы предотвратить наводнение в Павлодарской области.