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Республиканскую трассу "разделили", чтобы предотвратить наводнение в Павлодарской области

Республиканскую трассу &quot;разделили&quot;, чтобы предотвратить наводнение в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 13:47 Фото: Telegram/qazavtojol
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 3 апреля 2024 года предоставил информацию об ограничении движения на автодороге Атамекен – Иртышск – Русская поляна, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, сегодня около 6:00, в связи с угрозой наводнения села Узынсу Иртышского района Павлодарской области, на 207 км республиканской автодороги Атамекен – Иртышск – Русская поляна местными исполнительными органами было принято решение о прорыве участка дороги для отвода снеговых вод.

Республиканскую трассу "разделили", чтобы предотвратить наводнение в Павлодарской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2024 13:47

Фото: Telegram/qazavtojol

"Объявлено временное ограничение движения для всех видов транспорта на 194-263 км, от села Панфилов до границы РФ. Для обеспечения безопасности организовано круглосуточное дежурство", – говорится в сообщении.

В "КазАвтоЖоле" уточнили, что на задействованном участке работает девять единиц техники: пять самосвалов, три погрузчика и экскаватор.

Ранее специалисты "КазАвтоЖола" сообщили, что из-за паводков ограничение движения распространяется на четырех автодорогах республиканского значения в четырех областях: Актобе, Караганды, Костанае, Павлодаре. Подробности по ссылке.

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