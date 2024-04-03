Республиканскую трассу "разделили", чтобы предотвратить наводнение в Павлодарской области
Фото: Telegram/qazavtojol
Национальный оператор по управлению автомобильными дорогами международного и республиканского значения АО "НК "КазАвтоЖол" 3 апреля 2024 года предоставил информацию об ограничении движения на автодороге Атамекен – Иртышск – Русская поляна, сообщает Zakon.kz.
Согласно информации, сегодня около 6:00, в связи с угрозой наводнения села Узынсу Иртышского района Павлодарской области, на 207 км республиканской автодороги Атамекен – Иртышск – Русская поляна местными исполнительными органами было принято решение о прорыве участка дороги для отвода снеговых вод.
Фото: Telegram/qazavtojol
"Объявлено временное ограничение движения для всех видов транспорта на 194-263 км, от села Панфилов до границы РФ. Для обеспечения безопасности организовано круглосуточное дежурство", – говорится в сообщении.
В "КазАвтоЖоле" уточнили, что на задействованном участке работает девять единиц техники: пять самосвалов, три погрузчика и экскаватор.
Ранее специалисты "КазАвтоЖола" сообщили, что из-за паводков ограничение движения распространяется на четырех автодорогах республиканского значения в четырех областях: Актобе, Караганды, Костанае, Павлодаре. Подробности по ссылке.
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