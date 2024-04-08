Были ли казахстанцы в автобусе, попавшем в смертельное ДТП в России, рассказали в МИД

Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге 8 апреля прокомментировал смертельное ДТП в России с участием казахстанского автобуса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров рассказал, что по данному вопросу разговаривал с дипломатом в России. Они выясняют подробности этого ДТП.

"По предварительной информации, среди пострадавших наших граждан нет. В основном это граждане Узбекистана", – сообщил спикер.

8 апреля стало известно, что в Самарской области Российской Федерации произошло смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана.

