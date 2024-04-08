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Были ли казахстанцы в автобусе, попавшем в смертельное ДТП в России, рассказали в МИД

Были ли казахстанцы в автобусе, попавшем в смертельное ДТП в России, рассказали в МИД, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 16:55 Фото: Прокуратура Самарской области
Официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на брифинге 8 апреля прокомментировал смертельное ДТП в России с участием казахстанского автобуса, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Смадияров рассказал, что по данному вопросу разговаривал с дипломатом в России. Они выясняют подробности этого ДТП. 

"По предварительной информации, среди пострадавших наших граждан нет. В основном это граждане Узбекистана", – сообщил спикер. 

8 апреля стало известно, что в Самарской области Российской Федерации произошло смертельное ДТП с участием автобуса из Казахстана. 

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