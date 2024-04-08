В Семее пропали брат с сестрой: полиция опубликовала видео

19-летняя Алтынай Абишева и 16-летний Абзал Абишев пропали в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным полиции, девушка одета в серые джинсы, черную футболку, зеленую ветровку и черные кроссовки. Парень вышел в черных джинсах, рыжей рубашке в клетку, черной безрукавке и черных кроссовках.

Фото: пресс-служба ДП Абайской области

Полиция распространила видео с пропавшими. Последний раз их заметили в торговом доме.

"Внимание, розыск! На видео Алтынай и Абзал. Куртка и рюкзаки найдены, возможно, они в другой одежде! Обратите пожалуйста внимание!" – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что брат с сестрой 7 апреля вышли из дома в Семее и до сих не вернулись. В пресс-службе полиции Абайской области просят оказать содействие в розыске пропавших без вести.