Лента новостей
0
Қаз
#Паводки-2024 Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Сбил пешехода и пытался уйти от погони: в Атырау подросток устроил мини-сериал

Сбил пешехода и пытался уйти от погони: в Атырау подросток устроил мини-сериал, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2024 18:52 Фото: Zakon.kz
В Атырау водитель мопеда сбил пешехода, а затем пытался уйти от погони. "Приключения" лихача попали на камеры, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано после обеда 8 апреля.

"Подросток 2007 года рождения переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и был сбит водителем мопеда, который скрылся с места происшествия".Пресс-служба ДП Атырауской области

Водителя вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Однако требования полицейского об остановке лихач проигнорировал.

В результате погони выяснилось, что водитель и его пассажир являются 17-летними подростками.

"По данному факту ведется сбор соответствующих документов. В связи с этим управление полиции города Атырау предупреждает родителей о необходимости строгого и ответственного отношения к несовершеннолетним детям".Пресс-служба ДП Атырауской области

В Казахстане меняются правила, касающиеся эксплуатации мопедов и электросамокатов. В Мажилисе сейчас рассматривают соответствующий законопроект. Требуется ли обязательная государственная регистрация мопедов? А электросамокатов? И если да, каких именно? В изменениях разбирался Zakon.kz.

Читайте также

муж избил жену в Мангистау
Житель Мангистау избил свою жену на детской площадке
Продукты, магазины, паводки
Как регулируют цены на социальные продукты в пострадавших от паводков регионах
Наполняемость водохранилища в СКО в два раза превышает максимальные показатели за 50 лет
Наполняемость водохранилища в СКО в два раза превышает максимальные показатели за 50 лет
Анастасия Московчук
Атырау
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сегодня Луна полностью закроет Солнце
Сегодня Луна полностью закроет Солнце, а "Дьявольская комета" пролетит мимо Земли
землетрясение
В Алматы ощутили землетрясение
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Открытый суд над Куандыком Бишимбаевым – трансляция
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Костанайцев наказали за агрессивную реакцию на просьбу об эвакуации
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: