Сбил пешехода и пытался уйти от погони: в Атырау подросток устроил мини-сериал

В Атырау водитель мопеда сбил пешехода, а затем пытался уйти от погони. "Приключения" лихача попали на камеры, сообщает Zakon.kz.

По данным правоохранителей, дорожно-транспортное происшествие зафиксировано после обеда 8 апреля.

"Подросток 2007 года рождения переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе и был сбит водителем мопеда, который скрылся с места происшествия". Пресс-служба ДП Атырауской области

Водителя вычислили с помощью камер видеонаблюдения. Однако требования полицейского об остановке лихач проигнорировал.

В результате погони выяснилось, что водитель и его пассажир являются 17-летними подростками.

"По данному факту ведется сбор соответствующих документов. В связи с этим управление полиции города Атырау предупреждает родителей о необходимости строгого и ответственного отношения к несовершеннолетним детям". Пресс-служба ДП Атырауской области

В Казахстане меняются правила, касающиеся эксплуатации мопедов и электросамокатов. В Мажилисе сейчас рассматривают соответствующий законопроект. Требуется ли обязательная государственная регистрация мопедов? А электросамокатов? И если да, каких именно? В изменениях разбирался Zakon.kz.